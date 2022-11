Energia | Meloni “In Europa sarà forte la voce dell’Italia”

(Di giovedì 3 novembre 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Oggi sarò a Bruxelles per incontrare i vertici delle istituzioni europee. Lain: siamo pronti ad affrontare le grandi questioni, a partire dalla crisi energetica, collaborando per una soluzione tempestiva ed efficace al fine di sostenere famiglie e imprese e mettere un freno alla speculazione”. Così su Facebook il presidente del Consiglio Giorgia. – foto Agenziafotogramma.it – (ITALPRESS). L'articolo proviene da Ildenaro.it.

