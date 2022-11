Colleferro Scalo Iniziative in occasione del 4 Novembre | Festa dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate

Cronache Cittadine

...della Roma Napoli per un incidente avvenuto in precedenza con le verso la capitale trae ...in via Ugo della seta altezza di via Scoca nel quartiere Montesacro code poi in viale dello......fa aveva aggredito con un oggetto appuntito un altro giovane avventore di un bar di Chieti, ...nel 2020 in seguito al tragico episodio legato alla 'movida violenta' avvenuto a. La ... Colleferro Scalo. Allegra e gioviale Festa di Halloween anticipata per gli alunni della Scuola “Flora Barchiesi”