Belén Rodríguez e Santiago dal parrucchiere insieme | il risultato è pazzesco

(Di giovedì 3 novembre 2022)si è concessa un momento di relax dal, ma non è andata da sola. Si è lasciata accompagnare da una mascotte speciale:. All’indomani della messa in onda della nuova puntata de Le Iene,– tornata alla conduzione del programma – si è concessa un momento di relax regalandosi qualche … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, dal 'Grande Fratello Vip' alle nozze LE FOTO SOCIAL Miss Argentina e Miss Porto Rico, l'amore dopo l'incontro a un concorso di bellezza PRIMO BACIO Diletta Leotta e ...Per Belen Rodriguez continua il tour de force in tv, dove è impegnata in due programmi: 'Tu Sì Que Vales' e 'Le Iene Show' . Inoltre partecipa spesso a tanti shooting fashion che la tengono ...