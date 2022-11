Trastevere | accoltellato in strada | 22enne in codice rosso | aveva litigato con il vicino di casa

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Roma. Da tempo non correva buon sangue tra i due. Da tempo continuavano a litigare tra loro per questioni presumibilmente legate a rapporti di vicinato. Questo il motivo dell’atroce accoltellamento avvenuto nella serata di ieri: una banale lite tra vicini. L’ennesima, stando a quanto riportano le testimonianze di coloro che nella serata di ieri hanno visto arrivare le volanti nel proprio quartiere per una chiamata d’emergenza. La segnalazione parlava di un ragazzo gravemente ferito dopo una violenza lite con il proprio interlocutore che, al culmine di tutto, ha estratto il coltello e l’ha pugnalato. Ancora un altro caso di sangue e violenza nel cuore della Capitale, nel quartiere storico di. La cronaca di: non solo da movida La cronaca degli ultimi giorni l’ha reso più volte protagonista, purtroppo, di fatti non proprio felici. ...

Repubblica Roma

, ancora sangue: ragazzo di 20 anniin via Natale Del Grande Alla gelateria confermano: 'è stato un miracolo, in quel momento a parte una lavorante dietro al bancone non c'...Un ragazzo di 20 anni è statoallo stomaco in uno dei luoghi della movida capitolina, in via Natale Del Grande, a. Il fatto è successo intorno alle 22. L'aggressore è fuggito ... Trastevere, accoltellato in strada, trentenne finisce in codice rosso Il fatto è avvenuto intorno alle 22 a poca distanza da un ristorante. L'uomo è stato trasportato in ospedale Un uomo è stato accoltellato ieri sera in via Natale Del Grande, a Roma nel quartiere Trast ...Un ragazzo italiano è stato accoltellato allo stomaco intorno alle 22 di ieri sera in via Natale Del Grande, davanti a un ristorante: le strade del celebre quartiere si sono tinte così, ancora una vol ...