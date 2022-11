Tottenham | Stellini | “Primo tempo non all’altezza Ottavi contro l’Inter? Sarebbe bello”

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Cristianvice allenatore del, ha parlato nel post garail Marsiglia, ai microfoni di Sky Sport: “Siamo stati più forti di unnon alla nostra altezza. Abbiamo trovato un ambiente caldo in cui non è stato semplice giocare, penso che questo abbia influito. Nel secondoabbiamo disputato una grande partita, abbiamo dimostrato che può succedere di tutto fino al fischio finale”.ha poi continuato: “Dopo la partita ho visto Antonio, era provato, vivere le partite dalla tribuna è più difficile rispetto a quando si è direttamente sul campo. Son? Ha preso un colpo ad un occhio e, avendolo gonfio, non riusciva a giocare. Aspettiamo il responso dei medici previsto per domani, ma sta comunque bene”. Poi ha concluso: “Se dovessimo ...

Allenatore:C.. Reti: al 45'+2 pt Mbemba Ch. (Marsiglia) al 9' st Lenglet C. () . Ammonizioni: al 12' st Lenglet C. ().