Sondaggi | la linea dura premia | Meloni esulta | disastro Pd

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Non si arresta l’indice di gradimento per Fratelli d’Italia. Il partito di Giorgia, reduce dal 26 per cento delle elezioni del 25 settembre, ha allargato ancor di più il proprio consenso, segno di una piena promozione popolare per l’avvio del nuovo esecutivo. Tra i momenti salienti dei primi giorni a Palazzo Chigi, si ricordano sicuramente la polemica, instaurata dall’opposizione, circa la volontà della premier di farsi chiamare “il Presidente del Consiglio”, e non con l’articolo femminile; per passare allo sgombero del rave party di Modena e la relativa norma codificata (art. 434bis cp); fino al blocco di due navi Ong da parte del ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi. Secondo idi YouTrend, il partito di Giorgiasfiorerebbe quota 28 per cento, staccando di ben dieci punti percentuali il Partito Democratico, ...