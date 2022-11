Sanità | l’allarme della UGL | “Le corsie si svuotano di professionisti | manca il ricambio per chi va in pensione”

Leggi su italiasera

(Di mercoledì 2 novembre 2022) “Crediamo che sia assolutamente prioritario per il nuovo MinistroSalute Orazio Schillaci e il sottosegretario Marcello Gemmato affrontare con la massima urgenza il gravissimo problemacarenza degli organici negli ospedali. C’è bisogno di un intervento coraggioso, in controtendenza rispetto al passato, che serva a frenare l’emorragia che sta svuotando ledei nostri nosocomi. I dati dell’Agenas, d’altronde, sono impietosi: dal 2005 ad oggi per 100 medici andati in10 non hanno trovato un sostituto. Questo su scala nazionale con alcune regioni, come Lazio, Campania e Sicilia dove sale a 31 il numero di sanitari non sostituiti”. E’ quanto dichiara Gianluca Giuliano, Segretario NazionaleUgl Salute. “L’assoluta inerzia mostrata in passato dai vari Governi di fronte a ...