Roma | Dybala punta al Torino

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Pauloaccelera i tempi per tornare a disposizione dellae dell’Argentino:a rientrare per la sfida alPaulofreme per rientrare in campo con lae per essere presente al mondiale. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, l’obiettivo della Joya è quello di giocare alcuni scampoli di partita contro il. Nel frattempo laè al lavoro per il rinnovo: la volontà dei giallorossi è quella di togliere la clausola risolutoria da 20 milioni di euro. L'articolo proviene da Calcio News 24.