Rave | Gasparri ammette | ' Forse la norma va migliorata ma non sarà ritirata'

Maurizio, vicepresidente del Senato, a Rainews24 ha parlato del nuovo decreto anti, che limita anche la libertà di protesta, ammettendo che la norma può essere migliorata. E se lo ammette anche ...- Misiani '50 persone sono anche ragazzi che occupano un liceo! Il segnale che lanciate è che qualunque forma di protesta che dà fastidio si manda la gente in ...Gasparri: «Il decreto viene emesso dal governo, il Parlamento che deve convertirlo può migliorarlo, può definire meglio il campo. Il decreto può essere migliorato ma non sarà ritirato».Misiani "50 persone sono anche ragazzi che occupano un liceo! Il segnale che lanciate è che qualunque forma di protesta che dà fastidio voi mandate la gente in galera!" ...