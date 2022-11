ilGiornale.it

li spazzoliamo,li laviamo,li asciughiamo e se non li proteggiamo da agenti ... Contengono polifenoli,, rutina, catechina e solitamente non mancano di ferro, magnesio, ...... che tende ad aumentare in modo dannosoconsumiamo cibi troppo raffinati, carni lavorate ... E ancora lache oggi "va di moda" si trova naturalmente nella cipolla e nell'aglio. Saper ... Quercetina, quando la salute ci arriva dalle piante Ad essa vengono attribuite proprietà vasoattive in quanto aumenterebbe la resistenza dei capillari. Diversi studi dimostrano che la quercetina possiede le seguenti proprietà: antinfiammatoria ...