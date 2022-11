“Per non fare la poco di buono fai la parte della molestata” | Jessica Morlacchi attaccata sui social dopo il caso Remigi

Leggi su fattidigossip

(Di mercoledì 2 novembre 2022)suila molestia di MemoOltre al danno la beffa: non soloè stata vittima di una molestia dadel cantante Memonel corso del programma Oggi è un altro giorno, ma è stata anchesuiper non aver difeso l’artista. A rendere noti i messaggi suidadegli haters è stata la stessasul suo profilo Instagram. L’ex cantante dei Gazosa, infatti, ha pubblicato un messaggio di un utente che ha scritto: “Dovevi difendere il grande Memo. Se non veniva fuori questa storia, te la saresti tenuta la paccatina, perché così eravate soliti ...