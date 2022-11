“Otto e mezzo” | Michela Murgia difende i rave | “Questa è una legge assurda”

(Di mercoledì 2 novembre 2022) News tv. “”,: caos in studio. Tra gli ospiti della puntata di ieri, 1° Novembre 2022, del noto programma di approfondimento di La 7 c’era anche, scrittrice, blogger, drammaturga, critica letteraria e opinionista televisiva italiana, autrice del romanzo Accabadora vincitore dei premi Campiello, Dessì e SuperMondello. Dopo aver definito Giorgia Meloni “una nemica delle donne”, è stata Lilli Gruber a chiederle un suo commento sui primi provvedimenti del governo. Le sue dichiarazioni hanno lasciato il pubblico completamente senza parole.Leggi anche –> “”, Lilli Gruber commenta l’audio di Berlusconi su Zelensky “e ...

La7

"I pensionamenti dei medici di famiglia nei prossimi cinque -anni priveranno 14 milioni di cittadini di questa figura professionale" aveva detto prima delle ...ogni anno 10 miliardi edi ...... 17 anni, inizia a praticare ginnastica artistica già all'età di due anni e, poco dopo aver ... Federica Cuomo pratica ginnastica artistica dall'età dianni. Quando si allena dimentica tutto ... Otto e Mezzo (r) “I pensionamenti dei medici di famiglia nei prossimi cinque-otto anni priveranno 14 milioni di cittadini di questa figura professionale” aveva detto prima delle elezioni il segretario nazionale della ...A quasi 60 anni dalla sua realizzazione, la chiusura dello storico mercato romano rischia di mettere in mezzo alla strada 200 imprese e circa 1.500 persone con relative famiglie. Che non si danno per ...