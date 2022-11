Napoli ko col Liverpool ma primo nel girone di Champions

(Di mercoledì 2 novembre 2022)(INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Il sogno di espugnare Anfield viene spento da un Var spietato, che vede un braccio di Ostigard al di là di tutti i difensori sull’assist di Kvaratskhelia a inizio ripresa che poteva sbloccare il risultato. Il, però, fa lo stesso un figurone al di là della sconfitta per 2-0 che non compromette ilposto finale in classifica. Gli azzurri hanno giocato alla pari con ilin un Anfield elettrico e tornano a casa a testa alta.Schieramenti speculari (4-3-3) con ilche non mostra particolari timori reverenziali. Ilraddoppia su Kvaratskhelia, annullato a sinistra, e chiede ai suoi centrocampisti una lotta corpo a corpo. Spalletti, dal canto suo, ordina a Kim di seguire Salah in ogni settore del campo. Il ...

Liverpool-Napoli, l'analisi della partita. Spalletti ne cambia quattro rispetto al Sassuolo. Anche il Liverpool con 4-3-3. Klopp stavolta tiene fuori Gomez, disastroso all'andata. Missione compiuta, nonostante la sconfitta. Il Napoli perde 2-0 a Liverpool ma chiude il girone da prima in classifica, con notevole bottino di 15 punti. Rispetto alle previsioni, è stata una partita non banale. Dopo la vittoria sul Napoli, il tecnico del Liverpool Jurgen Klopp parlerà in conferenza stampa dalla sala stampa di Anfield. Ecco le parole di Klopp in conferenza stampa: "Il Napoli ha delle grandi individualita', li abbiamo messi in difficolta'. Dopo il gol annullato al Napoli..."