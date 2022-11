Milano | Sala | “Finché sarò io il sindaco | la Pietà Rondanini rimarrà all’ospedale”

(Di mercoledì 2 novembre 2022)– “Non voglio fare polemica, ma da quando la Pieta’ e’ stata messaha avuto molti visitatori.e’ apprezzata dai milanesi come dai turisti”. E’ quanto ha detto Giuseppedi, a margine della cerimonia al Femedio, in relazione alla volonta’ del neo sottosegretario alla cultura, Vittorio Sgarbi, di riportare l’opera di Michelangelo alla sua precedente collocazione. Il primo cittadino ha poi concluso dicendo: “Finche’ saro’ io il, la Pieta’rimarra’ li’. Poi dal 2027 si vedrà”. L'articolo L'Opinionista.

2 Il Comune dialza la guardia su San Siro dopo i fatti di Inter - Sampdoria , lo sgombero della Curva Nord ... A commentare la vicenda il sindaco Beppe: 'E' un'altra prova del rapporto ...E' quanto ha detto il Sindaco di, Giuseppe, a commento delle dimissioni della Moratti. "Perché il rapporto fiduciario non c'era, l'ho detto più volte tempo fa, un assessore non è eletto ...Certo, bisogna tenere presente che sul Cda della Scala esercita un peso non indifferente il Comune di Milano (amministrazione di centrosinistra) che potrebbe non seguire le indicazioni del governo. Ma ...MILANO - "Non voglio fare polemica, ma da quando la Pieta' e' stata messa all'ospedale ha avuto molti visitatori. All'ospedale e' apprezzata dai milanesi ...