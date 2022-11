Milan | Tonali | “Abbiamo più esperienza | possiamo andare agli ottavi”

(getty images) Tutta la Serie A TIM è solo su DAZN con 7 partite in esclusiva e 3 in co - esclusiva a giornata. Attiva ora il tuo abbonamento. tutte le notizie disalisburgo ...Le parole di Sandroin vista della sfida di questa sera con il Salisburgo: "L'esperienza in Europa fa la differenza" Sandroa Prime Video prima di- Salisburgo. OTTAVI ...Servirà sicuramente una serata da grande Milan (come riferito ieri in conferenza stampa da Pioli e Tonali): i diavoli di Milanello dovranno dimostrare personalità e carattere, dimostrando di aver ...Champions League, focus tattico Milan-Salisburgo. I rossoneri hanno a disposizione due risultati su tre. La carta Ante Rebic, la battaglia nelle terre di mezzo, ...