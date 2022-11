Marsiglia-Tottenham | Tudor da non credere | entra in campo al 95? sul contropiede dell’1-2 FOTO

Leggi su sportface

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Singolare l’episodio accaduto al 95? di1-2, partita valevole per la sesta gara della fase a gironi della Champions League 2022. Igor, infatti, èto di metri dentro alnelfinale dei londinesi orchestrato da Kane e concluso da Hojbierg. Clamorose le immagini, che lo ritraggono a pochi passi dal capitano degli Spurs, intento a correre in profondità per servire il proprio compagno. Brutta batosta per i francesi, eliminati da tutte le competizioni europee in virtù di questa pesante sconfitta. Di seguito le immagini dell’accaduto. Le coach de l'OM Igoren plein sur la pelouse avant le but d’Hojbjerg servi par Kane lors de la dernière action qui élimine Marseille de toute compétition européenne lors du match de Ligue ...