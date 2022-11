“Ma a chi somigliano?” Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi | finalmente le foto dei figli

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 2 novembre 2022), il compleanno in famiglia. Una giornata trascorsa tra gli affetti più cari, per festeggiare riuniti i 43 anni della conduttrice televisiva. Insieme aiLorenzo Mattia (12 anni) e Sofia Valentina (7 anni) e alla dolce metà, la meta non poteva che essere Portofino.compie 43 anni. Festeggiamenti come da tradizione a Portofino tra baci e abbracci tutti destinati alla festeggiata. Un pranzetto in famiglia e passeggiata lungo il porticciolo: un compleanno trascorso nella semplicità e nella gioia del momento di condivisione. Leggi anche: “Pazza di”. Verissimo, clamoroso fuori programma in diretta: l’ospite gela...