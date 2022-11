Liverpool | Klopp | “Abbiamo avuto la reazione che volevo | uniti e compatti”

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Jurgenha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria ottenuta per 2-0 contro il Napoli. “La squadra halachefatto in una gara molto difficile contro un ottimo avversario, siamo stati. Limessi in difficoltà e trovato due facendo valere la determinazione. Nunez è entrato con qualità ed è riuscito a fare la differenza”. Il tecnico ha poi proseguito: “Nonnessun rammarico per il secondo posto nel girone, loro hanno meritato la vetta. Sorteggi? Non ci sto pensando per il momento. Quando si farà? Aspetterò fino a lunedì”. Poi ha concluso sullo scontro Kvara e Alexander-Arnold: “Sono due grandi giocatori. Trent ha giocato una grande partita contro di lui, senza ...

... tornando dacon una sconfitta indolore per 2 - 0, la prima della stagione. Ad Anfield ...e Spalletti chiudono quindi entrambi a 15 punti il Girone A, ma i partenopei passano come primi ...Ma se la cosa è quasi naturale per ilche gioca in casa e che vuol sfruttare la Champions ... Azzurri che rispondono colpo su colpo alle iniziative della compagnia di. Del signor...È andata come nessuno avrebbe immaginato a fine agosto, quando furono estratte le squadre che gli azzurri avrebbero affrontato nel girone Champions: primo il Napoli e secondo (per ...E questo è un ko che non fa male: nell'inferno di Anfield vincono gli uomini di Klopp grazie ai gol di Salah e Nunez nel finale, ma gli uomini di Spalletti restano davanti in classifica per la differe ...