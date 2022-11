LIVE Milan-Salisburgo 0-0 | Champions League calcio in DIRETTA | inizia il match di San Siro!

Leggi su oasport

(Di mercoledì 2 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA2? Gourna-Douath cerca un passaggio filtrante verso Adamu, chiude la difesa del. 1? PARTITI! Il RED BULLMUOVE IL PRIMO PALLONE DEL! 20.58 Inno della UEFA. 20.55 Entrano in campo le squadre. 20.50 Presentazione delle squadre in corso a San Siro. 20.45 A disposizione per il: Mirante, Jungdal, Ballo-Tourè, Brahim Diaz, Dest, Origi, Messias, Pobega, Gabbia, De Ketelaere. 20.40 A disposizione per il Red Bull: Mantl, Walke, Van der Brempt, Piatkowski, Kameri, Ulmer, Koita, Simic, Diarra, Sesko, Bernardo. 20.35 Neldi Youthandato in scena questo pomeriggio ilUnder 19 ha ...