Legge ‘anti-rave’ | i vice di Nordio di Forza Italia e Lega aprono a modifiche Fdi | “Va bene così”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 2 novembre 2022) La norma cosiddetta, ma che secondo diversi ambienti giuridici e partiti dell’opposizione colpirebbe anche altre tipologie di raduni, è un tema affrontato anche fuori da Palazzo Chigi, al termine del giuramento deiministri e sottosegretari. Andrea Ostellari, sottosegretario alla Giustizia, in quota, in parte smentisce il suo leader di partito Matteo Salvini. “In sede Parlamentare è anche normale che ci sia un dibattito. Se c’è qualche virgola da apporre lo si faccia, non c’è problema”. “Salvini ha detto che il testo non si cambia? Io dico lasciamo che il dibattito si faccia e poi vedremo”. Ostellari, comunque nega il rischio che la norma si occupi anche di altri raduni, al di fuori dei rave party. “Non vedo questo timore, il Parlamento lo affronterà, al limite” afferma Andrea Delmastro Delle ...