Le ‘Marocchinate’ | a Venafro il sit-in dell’ANVM | “La Francia riconosca le colpe dei suoi soldati coloniali”

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Nonostante sia ormai passato un tempo lunghissimo, per chi, nel corso della seconda guerra mondiale, ha avuto la sfortuna di abitare nell’area del basso Lazio, ancora oggi le ferite da sanare sono ancora aperte, e per di più rese ancor più umilianti dal silenzio dello Stato. Le: gli stupri e le violenze, perpetrati senza pietà da parte dei cosiddetti Goumiers francesi Ci riferiamo ad un tema orribile, per altro già trattato (e non finiremo mai di farlo), ovvero, delle migliaia di stupri e violenze, perpetrati senza pietà anche a danno di anziani e minori di sesso maschile, da parte dei cosiddetti Goumiers, un termine ‘elegante’ per indicare iirregolari arruolati reclutati nell’area del Maghreb (visto ch ne erano la colonia), francese dall’esercito francese fin dai primi anni del Novecento. Meglio conosciuti come ‘i diavoli’ per ...