Juve | anche Jorge Lorenzo a tifare contro il Psg Ecco cosa ha ricevuto in regalo

Ospite speciale, stasera, a Torino per la partita di Champions tra Juventus e Psg. A tifare per i bianconeril'ex pilota spagnolo Jorge Lorenzo . La Juventus gli ha regalato una maglia bianconera con il 99, il numero a lui caro, e poi ha pubblicato la foto sui social. Insieme a un video in cui Lorenzo ...Il recupero dell'esterno è una buona notizia per la, sopratutto a fronte dei numerosi infortuni . Per Chiesa , i minuti contro il Psg sono fondamentali,in vista del big match contro l' ...6' Marquinhos imposta da dietro verso Fabian Ruiz, il coinvolgimento è anche per Hakimi. Dunque Soler che s'abbassa tra i due centrocampisti della Juventus. Ottimo anticipo di Alex Sandro su Messi, ...1' di lettura Fano 02/11/2022 - “Il razzismo è un virus che muta facilmente, che invece di sparire si nasconde ed è sempre in agguato”. Ha commentato così il presidente della Lega Pro Francesco Ghirel ...