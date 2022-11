In Europa temperature cresciute il doppio rispetto al resto del mondo | il report Onu sulla crisi climatica nel Vecchio Continente

(Di mercoledì 2 novembre 2022) L’allarme sul clima deve preoccupare prima di tutto l’. Lo raccontano i dati contenuti nell’ultimo rapporto dell’Organizzazione meteorologica mondiale (Omm) dell’Onu dai quali si evince che il, negli ultimi 30 anni, ha fatto registrare un innalzamento delledi ben ilalle altre aree mondiali monitorate dall’organizzazione: “Il riscaldamento più veloce di tutte le regioni dell’Omm”, si esplicita nel. Un aumento repentino che è andato di pari passo con i sempre più frequenti eventi climatici estremi. Solo nel 2021, questi hanno provocato danni per 50 miliardi di dollari in. Se la situazione dovesse continuare a peggiorare, nelassisteremmo al persistere del ...

Possono tirare un sospiro di sollievo le famiglie italiane anche se, le insoliteestive ...'un confronto costruttivo al governo per avviare un piano strutturale in raccordo con l''. ...19.05 Aumentopiù forte in"Negli ultimi 30 anni leinsono aumentate più del doppio rispetto alla media globale, il valore più alto di tutti i continenti del mondo". Questo quanto afferma il rapporto redatto dall'Organizzazione ...l'Europa ha vissuto una delle stagioni di incendi più intense degli ultimi trent'anni. Ma alcune regioni, in particolare nel Mediterraneo sudorientale, sono state colpite più duramente del solito a ...Questa differenza di 0.7 °C mette bene in risalto l’eccezionalità delle temperature di questo mese di ottobre». L’Italia e l’Europa: i segni del cambiamento climatico Il 2022 insomma, tanto per ...