Il programma settimanale dei nerazzurri

(Di mercoledì 2 novembre 2022) 31 Ottobre 2022 E’ prevista per questo pomeriggio la ripresa della preparazione del Pisa Sporting Club atteso sabato prossimo (ore 14.00) dal confronto interno con il Cosenza. Anche questa settimana la squadra nerazzurra, reduce da un giorno di riposo postgara col Benevento, alternerà le sedute tra i Centro CONI di Tirrenia, il “Cetilar” di San Piero a Grado e l’Arena. L’inizio della settimana si svilupperà al CONI per cui non sarà possibile effettuare la consueta seduta a porte aperte; la squadra si allenerà questo pomeriggio e domani (mattina e pomeriggio) a Tirrenia; da mercoledì invece gli allenamenti proseguiranno con una sola seduta pomeridiana al giorno fino alla rifiniturata per venerdì pomeriggio all’Arena. Fonte articolo e foto: pisasportingclub.com seriea24.it: Notizie dallo Sport Italiano.