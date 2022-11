Il Napoli blinda Zielinski | al via i contatti per il rinnovo

Spalletti 7 Disegna unsolido e inscalfibile, chesenza affanni un meritatissimo primato nel girone. Liverpool -, la pagella dell'arbitro . Il tedesco Stieler arbitra all'europea:...Per le prime va segnalato come prosegue il cammino trionfale del, che vince 4 - 0 in casa contro il Sassuolo. Un'altra prova brillante per la squadra di Spalletti, cheil primo posto. A ...Vince e convince l'Ajax che nell'ultima giornata del gruppo A di Champions, batte 3-1 i Rangers e blinda il terzo posto in classifica che significa qualificazione in Europa League. Le ...Un'altra prova brillante per la squadra di Spalletti, che blinda il primo posto. A segno pure Kvaratskhelia. È il 13° successo consecutivo considerando la Champions. Espulso Laurienté nel finale Mauri ...