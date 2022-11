Il full trailer di Avatar 2 | La via dell’acqua | la nuova avventura

Leggi su tutto.tv

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Nei cinema di tutta Italia sta per approdare il sequel del film che fece record di incassi. Parliamo, ovviamente, di2: La viache, dopo ben tredici anni, ha proclamato e reso pubblica la sua uscita al cinema fissata per il 14 dicembre. Questo rappresenta il seguito del film che registrò il maggiore incasso nella storia del cinema, superando i due miliardi di dollari. Ora, da quel fatidico 2009, James Cameron ha deciso di impiegare ben 13 anni per realizzare il prosieguo al fine di avvalersi delle tecnologie più avanzate e innovative per produrre la seconda parte. Intanto, proprio oggi, mercoledì 2 novembre, i 20th Century Studios hanno diffuso il poster ufficiale e ildi: The Way of Water. Ilufficiale La trama ...