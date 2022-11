Francesco Totti e Noemi Bocchi sorpresi in giro per Roma Nord in cerca della casa perfetta

(Di mercoledì 2 novembre 2022) La loro storia d’amore non è più un segreto, tanto chesi lasciano fotografare volentieri mentre sono insieme allo stadio, partecipano ad un torneo di paddel oppure partono per un weekendntico a Montecarlo, dove cenano nel ristorante di Flavio Briatore. La novità, però, è rappresentata dal fatto che la storia fra i due procede così a gonfie vele che sono statiin compagnia di un agente immobiliare, intenti a visitare appartamenti in zona. I due hanno visitato diversi appartamenti in zona, in particolare grandi attici, probabilmente per ospitare l’intera famiglia allargata. Con loro, infatti, sono state viste anche Isabel, figlia del Capitano, e la prima figlia di: le due ...

Anche Alessia Marcuzzi e Paolo Calabresi Marconi non sono sopravvissuti all'anno nero delle separazioni. Dopo i celebri addii die Ilary Blasi, Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, ecco che i due hanno divorziato dopo ben 9 anni di matrimonio. Ma tra loro ci sarebbe ancora una flebile speranza.