Ecosistema digitale per il nuovo stadio Tardini di Parma

ShipMag

"C'è la volontà di creare unomnicanale che sia in grado di trasformare l'esperienza nello stadio, da quella degli anni '90 ad una forma di divertimento all'interno del ...Le case discografiche possono così ampliare l'offertacon la riemersione e la (ri)... Al momento questa sembra la sfida per la creazione di unvirtuoso di offerta lecita di musica ... Un ecosistema digitale e green, l’approccio di Pragmatica Ambientale per i dati della logistica "C'è la volontà di creare un ecosistema digitale omnicanale che sia in grado di trasformare l'esperienza nello stadio, da quella degli anni '90 ad una forma di divertimento all'interno del ...La blockchain rappresenta anche il 36,6% della quota di mercato degli ecosistemi GameFi, seguita da Ethereum al ... un'iniziativa governativa dedicata alla tokenizzazione di asset digitali su chain ...