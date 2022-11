Calcio femminile | Coppa Italia 2022-2023 | goleade di Inter e Fiorentina | Milan batte la Ternana

Leggi su oasport

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Giornata di incontri per la fase a gironi dell’edizione delladi. Dopo un intenso weekend dedicato ai match di campionato, le giocatrici sono state chiamate in causa per esprimere la loro prestazione massima anche in questa rassegna. Missione compiuta per, che hanno così messo in un cassetto i ko contro Juventus e Roma in Serie A. La formazione di Rita Guarino ha sconfitto in trasferta il Cesena 5-0: la doppietta di Marinelli e le marcature di Alborghetti, Fordos e di Brustia sono valse la cinquina alla Beneamata, in testa al Gruppo D. Sono state ben sette le segnature delle gigliate sul campo del Genoa. Le ragazze allenate da Patrizia Panico si sono scatenate: doppiette di Boquete, Longo e di ...