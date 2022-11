Barilla e gli insetti nella pasta | è bufera sul video dell’azienda

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 2 novembre 2022) È bastato un filmato di soli 45 secondi per scatenare una polemica in piena regola. Ci stiamo riferendo almessaggio, che è finito sotto i riflettori mediatici per via del riferimento al consumo di. Com’è possibile immaginare, i giudizi negativi da parte degli utenti della rete verso la nota azienda del settore alimentare non si sono fatti attendere. Leggi anche:, 30 milioni per potenziare lo stabilimento di Rubbianoe il riferimento al consumo dinelmessaggio aziendale Numerose e diversificate le reazioni degli utenti a seguito delmessaggio della. C’è, infatti, chi parla di boicottare l’azienda e che invece dice che non comprerà mai più un ...