La Gazzetta dello Sport

Questa è la storia di Diego Pablo Simeone e dell'Madrid, sposi nel doblete del 1996, e poi ancora nel Natale del 2011, e tuttora insieme, disperatamente. Non perderti le Newsletter di ...... diritto come un giunco, che nasconde magnificamente il secolo di vita dietro un fisco, un'... Ma quando ritornò in Africa per riscuotere la vincita fu fattodalle truppe del ... Atletico "prigioniero" di Simeone: la magia è finita ma club e tifosi hanno paura di cambiare Fuori dall'Europa, a -9 dal Madrid nella Liga. I Colchoneros, che in teoria si erano rinforzati in estate, sono al punto più basso della gestione del Cholo. Ma il terrore di un cambio in panchina è pi ...