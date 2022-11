Anche un addio al celibato L' ultimo delirio della Murgia

(Di mercoledì 2 novembre 2022) La scrittrice difende i partecipanti al raduno di Modena: "Drogarsi e bere fino a sfasciarsi non è reato". Poi contesta il decreto anti-rave con un'argomentazione spiazzante

La Stampa

Il 1° novembre è stato chiusala web app di Hangouts, l'unica modalità con cui il servizio era ancora utilizzabile. Unlungo due anni Si è trattato infatti di un lento e annunciato...creative' - una dicitura sempre fumosa e mai troppo precisa - tra le ragioni principali dell'... secondo quanto riferito le stagioni 4 e 5 della serie verranno girate back - to - back,se al ... Anche Volkswagen dice addio al car sharing, venduta WeShare È uno di quelli più a destra che ha ottimi rapporti con Israele, anche prima che Fini ci andasse e quindi è una storia inattaccabile quella di Bignami. Al suo addio al celibato, gli amici, in una ...Dovrebbero dunque tornare i valori delle medie stagionali dopo un ottobre dai termini anomali in tutta l’Europa centro-occidentale ...