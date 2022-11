Allarme listeria | controlli dei Nas | sospesa un’attività anche a Napoli

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Un campione di formaggio fresco con valori elevati di. E’ stato trovato dai carabinieri del Nas di Palermo nell’ambito deieseguiti dal comando Carabinieri per la Tutela della Salute, di concerto con il Ministero della Salute dopo i recenti episodi di intossicazione da. A seguito della rilevazione sono stati disposti il fermo preventivo di 945 kg di prodotti caseari e la sospensione dell’attività fino a ripristino delle condizioni igieniche adeguate. Inoltre, lo stesso Nas siciliano ha individuatodue laboratori di analisi privati risultati non autorizzati, presso i quali venivano redatti falsi referti attestanti parametri analitici e microbiologici non veritieri in quanto basati su analisi di fatto mai eseguite. Da nord a sud ecco altre situazioni particolari trovate durante i ...

