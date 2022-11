Tennis | shock in Serbia | padre-allenatore prende a calci la figlia VIDEO

(Di martedì 1 novembre 2022) Un bruttissimo episodio di violenza nel mondo delarriva dalla. Sui campi del club Stella Rossa di Belgrado, è stato infatti girato unin cui un papà-picchia brutalmente la. L’uomo si avvicina alla bambina ed inizia arla a, poi le dà un paio di schiaffi e la butta per terra, continuando a picchiarla. La ragazzina non riesce a reagire, ma fortunatamente la persona che sta filmando ilinizia ad urlare e l’uomo si ferma. A denunciare l’accaduto, condividendo sui social ildella violenza, è stato Igor Juric, che ha scritto: “Un’altra brutale violenza di uncontro la. Ho ricevuto informazioni che si trattava di una famiglia ...

