Sporting-Eintracht | le formazioni ufficiali | c'è Edwards | Pellegrini nei tedeschi

Da qui ripartirà il Barcellona, la insegue anche l'Ajax mentre il girone D si decide tutto in serata: il Tottenham di Conte rischia a Marsiglia, mentreè uno spareggio. Per non ...Girone D : 21Lisbona -Francoforte e Marsiglia - Tottenham.Sporing Lisbona - Eintracht Francoforte Martedì 1 Novembre, ore 21.00, Estadio José Alvalade Arbitra Slavko Vincic, sloveno Classifica:.Diretta Sporting Eintracht streaming video tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita per il gruppo D di Champions League.