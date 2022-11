Sparatoria sulla pista da bowling | ucciso il rapper membro di una famosa band | Aveva solo 28 anni

(Di martedì 1 novembre 2022) Una notizia che ha lasciato senza parole il mondo della musica e in particolare i fan del rap. Questa notte è infatti venuto a mancare Takeoff,del gruppo Migos, composto anche da suo zio Quevo e suo cugino Offset, marito dellae volto noto della TV Cardi B. Come riportato dal sito TMZ e poi anche da Leggo, Takeoff è rimasto vittima di unaa Houston mentre si trovava all’interno di una sala da. Il 28enne si trovava nell’edificio assieme a Quavo, che è rimasto illeso. Stando a quanto ricostruito da TMZ sembra che l’omicidio delsia avvenuto intorno alle 2 e mezza del mattino. A quell’ora la polizia di Houston ha ricevuto una telefonata che denunciava unaavvenuta proprio...

Altre due persone presentiscena sono rimaste ferite e portate in ospedale. Laè avvenuta attorno alle 2 e mezza del mattino, ma non si hanno notizie sui possibili assalitori. Il ...Quattordici persone, tra cui tre bambinI, sono rimaste ferite a causa di unaavvenuta nel West Side di Chicago. Uno o forse due uomini armati hanno aperto il fuoco a casofolla radunata all'angolo di una strada per la festa di Halloween, ha riferito il capo ...Ucciso in una sparatoria il rapper Takeoff del gruppo Migos. È morto a 28 anni, ammazzato a Houston da un colpo di arma da fuoco. Lo riferisce Tmz. Takeoff è stato colpito ...AGI - Il rapper statunitense Kirshnik Khari Ball, noto con lo pseudonimo di Takeoff e membro del gruppo hip hop Migos, è stato ucciso a 28 anni a Houston in Texas nel corso di una sparatoria in una sa ...