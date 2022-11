Salvini | Superare la legge Fornero costi quello che costi

Leggi su agi

(Di martedì 1 novembre 2022) AGI - Il superamento della"è una promessa che,che, porteremo fino in fondo". Lo dice Matteodurante una diretta sui social. Favorevole anche all'eliminazione del canone Rai: "Certamente sì", ha risposto a una domanda specifica il ministro delle Infrastrutture. Poi ha aggiunto che "probabilmente venerdì" ci sarà un Consiglio dei ministri per un intervento del governo sulle bollette. Quanto al reddito di cittadinanza, rivederlo "è un dovere morale". "Spesso il reddito è diventato un disincentivo al lavoro", "tagliare sprechi e truffe spesso a carico di stranieri, migliaia di cittadini extracomunitari che prendono il reddito e poi tornano a casa". "Dobbiamo tagliare quei soldi per mandare in pensione chi lavora ...