Real Madrid | Ancelotti scherza su Benzema | “Non si risparmia per il Mondiale | non è un bambino”

(Di martedì 1 novembre 2022) L’allenatore del, Carlo, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia dell’ultimo match del girone di Champions League contro il Celtic, classifica che vede ilprimo a 10 punti, seguito dal Lipsia a 9, Shaktar a 6 e Celtic a 2. “Non è importante arrivare primi per il sorteggio, quest’anno ci sono squadre forti anche come seconde. Dobbiamo vincere domani per il prestigio della nostra squadra, abbiamo l’obbligo di finire il girone davanti a tutti indipendentemente da chi incontreremo nel sorteggio”. L’allenatore italiano si è soffermato sul flop delle squadre spagnole in Champions League: “Per parlare di flop bisogna aspettare fine anno, a maggio una squadra spagnola potrebbe vincere l’Europa League”.ha concluso parlando dei giocatori a disposizione per la sfida, ...