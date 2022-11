Rave | Fratoianni | “Norma ambigua | potrà essere utilizzata contro lavoratori e studenti Italiani si aspettavano misure sulle bollette”

(Di martedì 1 novembre 2022) “Ieri era un timore, dopo aver letto il testo della nuovache hanno introdotto, è una certezza: hanno usato il pretesto del contrasto aiper inserire norme con pene pesantissime che potrannoutilizzate in ben altri contesti. E penso ad esempio ai cortei sindacali deisempre più esasperati, alle mobilitazioni studentesche o alle proteste dei comitati e dei movimenti come quelle che in questi mesi si sono sviluppate a Piombino”. Così il segretario nazionale di Sinistra Italiana e parlamentare dell’Alleanza Verdi-Sinistra, Nicola, ha commentati all’Ansa le nuovedel governo Meloniparty. Una” secondo. “Una decisione ...

Per Nicola, "hanno usato il pretesto del contrasto aiper inserire norme con pene pesantissime che potranno essere utilizzate in ben altri contesti". Il segretario di Sinistra ...Meloni , un governo reazionario che esordisce con norme liberticide (quelle sì e non le restrizioni per impedire la diffusione del Covid) che con la scusa delpossono colpire tutti.è tra coloro che lo stanno denunciando. "Ieri era un timore, dopo aver letto il testo della nuova norma che hanno introdotto, è una certezza: hanno usato il ...'Ieri era un timore, dopo aver letto il testo della nuova norma che hanno introdotto, e' una certezza: hanno usato il pretesto del contrasto ai ...Le pene appena varate dal governo Meloni nel mirino di Pd, Sinistra e +Europa. Il dem Mancini: "È una limitazione al diritto di riunione dei cittadini" ...