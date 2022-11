Pioli | ' Milan | vietato pensare al pareggio' Con il Salisburgo basta un punto per gli ottavi

Perché Stefanonon si è concesso nemmeno una cena in famiglia. Ma se ilquesta sera, ore 21 a San Siro, non sbaglierà partita come successo a Torino, l'allenatore rossonero è pronto a ...Per riportare ilagli ottavi di finale di Champions dopo nove anni Stefanosi affida a uno dei suoi pretoriani, Rade Krunic. Il bosniaco, titolare nelle partite decisive per lo scudetto lo scorso anno, ...Perché Stefano Pioli non si è concesso nemmeno una cena in famiglia. Ma se il Milan questa sera, ore 21 a San Siro, non sbaglierà partita come successo a Torino, l’allenatore rossonero è pronto a ...3) Sinora, Pioli ha guidato il MIlan in 153 partite. Bilancio: 87 vittorie, 37 pareggi, 29 sconfitte; percentuale di vittorie: 56,86. 4) Quando Pioli prese in mano il MIlan, trovò una squadra senza ...