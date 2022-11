LIVE Liverpool-Napoli 2-0 | Champions League calcio in DIRETTA | i partenopei perdono ad Anfield ma si qualificano comunque come primi del girone

(Di martedì 1 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI BAYERN MONACO-INTER DALLE 21.00 90+9? Fine secondo tempo,rpool-2-0! 90+7? Dopo il colpo di testa di Van Dijk sud’angolo arriva Nunez a ribadire in rete. 90+7? NUNEZ! All’ultimo respiro dopo un altro lunghissimo controllo VAR ilrpool trova il raddoppio.rpoo-2-0. 90+6? Anguissa mette una palla bassa arretrata interessantissima sulla quale però nessun giocatore delriesce a trovare la deviazione vincente, ilrpool riparte e conquistad’angolo. 90+6? Lozano sul fondo porta a casa un altrod’angolo. 90+5? Fallo laterale per il ...

Allo Stadio Anfield, il match valido per la 6ª giornata di Champions 2022/2023 trae Napoli: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAd Anfield,e Napoli si affrontano nel match valido per la 6ª giornata della Champions League 2022/23. Sintesi- Napoli 1 - 0 MOVIOLA 1 Iniziato il match ad Anfield. 5 Prima ...Seguite la serata di Champions League con video e informazioni in tempo reale. Guardate Bayern - Inter e- Napoli con commento in italiano QUI57' - GOL ANNULLATO! Termina il check al VAR, L'arbitro Stieler annulla il gol al Napoli per la posizione irregolare di Ostigard. 53' - GOOOOOOOL DEL NAPOLIIIII!!!! Sugli sviluppi di un calcio di puni ...Ultima giornata del gruppo A: i Reds per superare gli azzurri al primo posto devono vincere con quattro gol di scarto. Entrambe le squadre sono già qualificate per gli ottavi 15:15 - 1 nov Probabile f ...