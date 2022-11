Le migliori nuove uscite Disney+

(Di martedì 1 novembre 2022) Novembre sucoincide con tante novità, a cominciare dall’attesa serie Willow, ideale sequel del film fantasy degli anni Ottanta. Lo stregone interpretato da Warwick Davis è in compagnia di Chris Hemsworth e David Beckham, rispettivamente protagonisti delle docuserie Limitless e Squadre da salvare. Questi titoli sono solo alcune delle novità in arrivo questo mese sulla piattaforma streaming, su cui proseguono anche gli episodi della seconda stagione di American Horror Stories. Suarrivano anche altri documentari e film originali, tutti da non perdere. A questo proposito, ecco la lista completa delle novità del mese., le serie tv di novembre 2022 Reboot – in streaming dal 2 novembre Reboot rilancia la family sitcom dei primi anni 2000 Step Right Up, rimettendo insieme il suo cast disfunzionale. Ora devono ...

Il 2023 non sarà solo impegnativo, ma anche molto emozionante: conconoscenze, progetti ... I Leoni che mancano di comunicazione sono iper praticare sport di squadra con gli amici, ...I Gemelli in una relazione, secondo l'oroscopo dell'amore, vorranno piùesperienze sensoriali. L'oroscopo consiglia d'investirli o semplicemente di metterli in deposito fino a tempi. ...EA porta finalmente la serie di hockey su ghiaccio più amata del pianeta nella next-gen: come se la cava il nuovo gioco della National Hockey LeaguePrenditi cura della tua pelle scegliendo i migliori prodotti per una rasatura perfetta. Scopri le offerte di Amazon sugli accessori Philips scelti apposta per te. Pulire casa non è mai semplice, anzi ...