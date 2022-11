Giugliano | commemorazione dei defunti tra caro fiori e celebrazioni in diretta

Leggi su teleclubitalia

(Di martedì 1 novembre 2022) In occasione del ponte di Ognissanti e dei morti si è soliti far visita ai propri. Siamo stati al cimitero di didove già da ieri tante le persone a porgere un fiore e recitare una preghiera. Qualcuno si lamenta per il rindei. Nessuna problematica particolare legata al traffico che si L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.