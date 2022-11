Ginnastica ritmica | l’inchiesta dei pm dopo i racconti di Nina Corradini e Anna Basta sulle violenze psicologiche

(Di martedì 1 novembre 2022) La procura di Brescia apre un’inchiestache le ex Farfalle della nazionale diavrebbero subito in questi anni. Indagine che arriva a seguito della denuncia pubblica delle ginnaste. Le quali hanno svelato gli insulti e le pressioni mentali che avrebbero subito dalle allenatrici della Federquando erano all’Accademia di Desio. Racconto che ha scosso il mondo dello sport, soprattutto quello della, ma che ancora non ha dei nomi precisi contro cui puntare. Sembrerebbe però che le due atlete facciano riferimento alla stessa figura. «Soltanto una,averci pesato ogni ...

La procura di Brescia apre un'inchiesta sulle violenze psicologiche che le ex Farfalle della nazionale di ginnastica ritmica avrebbero subito in questi anni. Indagine che arriva a seguito della denuncia pubblica delle ginnaste Nina Corradini e Anna Basta. Le quali hanno svelato gli insulti e le pressioni mentali che avrebbero subito dalle allenatrici della Federazione quando erano all'Accademia di Desio. Racconto che ha scosso il mondo dello sport, soprattutto quello della ginnastica ritmica, ma che ancora non ha dei nomi precisi contro cui puntare. Sembrerebbe però che le due atlete facciano riferimento alla stessa figura. Succedeva «in mutande e davanti a tutti, sempre da parte della stessa allenatrice»: insulti, intimidazioni, e la pesa pubblica per valutare il dimagrimento giorno per giorno. «Cercavo di mettermi in u...