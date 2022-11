GG Team Wear Benevento 5 | turno infrasettimanale contro il Futsal Canicattì

(Di martedì 1 novembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoper il GG5. La squadra di mister Lorenzo Nitti, oggi alle 17, ospita il. Natalia Bernardino (Terni) e Vito Matera (Molfetta) saranno gli arbitri dell’in, il crono sarà diretto da Sante Garofalo (Battipaglia). “Sabato era una partita che dovevamo vincere – esordisce subito Nitti – ma non siamo stati capaci di incanalare la gara dalla parte nostra: quando siamo riusciti a passare in vantaggio, abbiamo, come capita spesso, subito il gol dell’1-1 poco dopo. Su questo dobbiamo lavorare molto: complimenti anche al Capurso per aver giocato una grande sfida, abbiamo utilizzato il portiere di movimento alla fine per vincerla, ...

