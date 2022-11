(Di martedì 1 novembre 2022) Sono arrivati altri verdetti delle prime partite dell’ultima giornata della fase a gironi di Champions League. Si è concluso il girone B e la notizia più importante riguarda l’esclusione dell’League. Il Porto, proprio grazie alla vittoria contro la squadra Simeone con il risultato di 2-1, si è classificato al primo posto. Al secondo posto, a sorpresa, il Brugge. Al terzo posto il Beyer Leverkusen, reduce da un inizio disastroso in Bundesliga ma comunque qualificato in Europa League. E’da tutto l’. Il rendimento della squadra di Simeone non è stato sicuramente positivo, in 6 giornate gli spagnoli hanno collezionato appena 5 punti e chiuso il girone all’ultimo posto. L’...

Pesante ko che mette in apprensione anche la Spagna per il MondialeL'Madrid dopo la ... Partita importante per provare subito a reagire dopo laeuropea di cui sono stati protagonisti ...Nella Liga si parte alle ore 14 con Almeria - Celta Vigo mentre alle 16:15 trasferta dell'con il Cadice. Dopo la debaclé in Champions League riparte da Valencia per riscattarsi in campionato ... Debacle Atletico Madrid, è fuori anche dall’Europa League!