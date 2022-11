Capriate | scontro tra auto nella notte di Halloween | 8 feriti | 3 sono minorenni

Leggi su bergamonews

(Di martedì 1 novembre 2022)tra duedi(quella tra lunedì 31 ottobre e martedì primo novembre) con otto, tre due quali. La dinamica dell’incidente, avvenuto in via Roma intorno alle 2.40, è ancora da chiarire. Sul postointervenute cinque ambulanze, da Trezzo, Bonate, Bergamo e, per soccorrere le persone coinvolte. Si tratta di due ragazze di 16 anni, un 16enne, tre giovani di 25, 26 e 28 anni, di un uomo di 44 anni e di un altro di 62. Quattrostati portati in ospedale, a Vimercate, Ponte San Pietro, Zingonia e alle Gavazzeni di Bergamo. Nessuno sarebbe in gravi condizioni. Per i rilievi di leggeal lavoro i carabinieri del ...