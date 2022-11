Ballando con le Stelle | scontro tra Dario Cassini e Selvaggia Lucarelli

Tvblog

Non solo emozioni durante l'ultima puntata dile Stelle , il programma della prima serata di Rai 1 condotto da Milly Carlucci . Come sappiamo, spesso, sono diventati famosi i battibecchi tra alcuni dei concorrenti e i giurati. L'...Rompe il silenzio la madre di Alessandro Egger e racconta la sua verità sul rapportoil vip aspirante ballerino dile ... Ballando con le stelle e il ballerino per una notte della quinta puntata (Anteprima TvBlog) A Ballando con le Stelle non sono mancate le polemiche nella scorsa puntata. Questa volta sono coinvolti il comico Dario Cassini Selvaggia Lucarelli. Scopriamo cosa è successo.Tra le molte polemiche dell'ultima puntata di Ballando con le Stelle non possiamo non citare lo sfogo di Paola Barale contro il trattamento ingiusto della giuria nei suoi confronti. Ecco le sue parole ...