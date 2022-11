ATP Parigi-Bercy 2022 | Musetti sfida Basilashvili | c’è un precedente negativo sull’erba

(Di martedì 1 novembre 2022) Il mercoledì del Masters 1000 di(Francia) sarà dedicato ai match dei sedicesimi di finale rimasti in programma. Tra questi ce n’è uno decisamente importante per i colori azzurri, dato che scenderà in campo Lorenzo, contro il sempre pericoloso georgiano Nikoloz, alle ore 11.00 sul Campo n°2 dell’impianto transalpino. Unatutt’altro che morbida per il tennista toscano che se la dovrà vedere contro un avversario affrontato una sola volta in carriera. Ricordiamo che il vincitore di questo confronto se la vedrà nel turno successivo (gli ottavi di finale) contro il vincente della partita tra Casper Ruud e Richard Gasquet. Lorenzoe Nikolozsi sono già incrociati proprio nel corso di questa stagione, ...

Buona notizia da- Bercy: nel 2023 rivedremo ancora in campo Fabio Fognini. Non era scontato, dopo un anno ... per tenere accesa la fiammella di una qualificazione alleFinals: "...Ripescato come lucky loser dopo il forfait di Matteo Berrettini, Fabio Fognini (n.59) si prende con la forza il secondo turno del Masters 1000 diBercy. In un match sofferto il ligure è riuscito ad imporre la sua esperienza sul qualificato di casa Arthur Fils (n. 308), ...Fabio Fognini si prenda la rivincita con Arthur Fils e accede al secondo turno dell’ATP Parigi-Bercy 2022. Il prossimo avversario uscirà dalla sfida tra Dimitrov e Van De Zandschulp. Fabio Fognini si ...Rafa Nadal dovrebbe essere un viso piuttosto conosciuto a Parigi dove ha vinto 14 volte il Roland Garros, eppure con il palazzo di Bercy non è che abbia grande confidenza. Poche le partecipazioni ...