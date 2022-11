Arabia Saudita in allerta | Wall Street Journal | imminente attacco dall' Iran - Usa pronti a reagire

(Di martedì 1 novembre 2022) Alzato il livello di allarme - L'ha condiviso informazioni dell'intelligence con gli Stati Uniti mettendo in guardia da un' da parte dell'contro obiettivi nel ...

Alzato il livello di allarme - L'ha condiviso informazioni dell'intelligence con gli Stati Uniti mettendo in guardia da un attacco 'imminente' da parte dell'Iran contro obiettivi nel Regno e in Medio Oriente, tra cui ...L'ha condiviso con gli Stati Uniti informazioni di intelligence secondo le quali sarebbe imminente un attacco dell'Iran contro il regno. Lo rivelano al Wall Street Journal funzionari ...L'Arabia Saudita ha condiviso con gli Stati Uniti informazioni di intelligence secondo le quali sarebbe imminente un attacco dell'Iran contro il regno. Lo rivelano al Wall Street Journal funzionari ...L'Iran sta per attaccare l'Arabia Saudita. Lo rivelano al Wall Street Journal funzionari sauditi e americani secondo i quali Stati Uniti, Arabia Saudita e molti altri Stati della regione hanno alzato ...